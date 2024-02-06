Trafik magandaları bu sefer de hakime saldırdı

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, tarafından yapılan yazılı açıklamada soruşturmanın normal seyrinde devam ettiğini belirterek, “Soruşturma dosyası incelendiğinde 02.02.2024 günü gece saat 23.40 sıralarında trafikte yol verme meselesinden başlayan sürtüşme sonrasında maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği, 47 plakalı araçtaki sürücünün kaza tespit tutanağı düzenlemek için hakim H.Ü.’nün yönetimindeki 34 plakalı aracını durdurmak istediği, gece yarısı olması nedeniyle endişeye kapılan hakimin ise olay yerinden uzaklaşmak istediği, yaşanan kovalamaca sonrasında Hakim H.Ü.’nün aracının birkaç kez yol üzerinde durdurulduğu, 47 plakalı araç sürücüsünün 34 plakalı aracın önüne geçtiği ve 34 plakalı aracın hareket etmesine engel olmak için araç ön kaputunun üzerine çıktığı, bu sırada 34 plakalı aracın hareket ettiği ve şahsın 34 plakalı aracın ön kaputu üzerinde kaldığı, aracın bir müddet bu şekilde trafikte yoluna devam ettiği, yaşanan bu olaya öfkelenen sürücü ve yakınlarının Hakim H.Ü.’nün aracında maddi hasara sebebiyet verdiği ve Hakim H.Ü.’ye karşı hakaret ve tehdit içeren sözler söyledikleri güvenlik kameraları ile sabittir. Şüpheli şahısların kimliklerinin tespiti, araç sürücüsünün ve yakınlarının hakim olarak görev yapan kişiyi öncesinde tanıyıp tanımadıkları, meselenin Hakimin görevinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit amacıyla şüpheli şahısların bir kısmı gözaltına alınmış, ifadeleri sonrasında olayın Hakimin göreviyle ilgili olmadığı, trafikte yaşanan sürtüşmeden meydana geldiği, hakimin kimliğinden habersiz oldukları tespit edilmiş, bu nedenle şüpheliler hakkında tutuklama tedbirine başvurulmamıştır. Şüpheliler hakkında hakaret, tehdit, mala zarar verme suçlarından, hakim H.Ü. hakkında ise karşı tarafın anlatımları istikametinde alkollü araç kullanma ve yaralamaya teşebbüs suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Yapılan araştırmada her iki sürücünün de alkolsüz oldukları tespit edilmiştir. Soruşturma normal seyrinde devam etmekte olup, mevcut deliller çerçevesinde gereğine tevessül edilecektir. Herkes kanunlar önünde eşittir ve kimseye bir ayrımcılık yapılmayacaktır” dedi.