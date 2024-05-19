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Trafik magandası aracın camını kırdı: O anlar kamerada

Ankara'da 21 yaşındaki genç, trafikte korna çalarak uyarıda bulunduğu 2 kişinin saldırısına uğradı. Trafik magandasının aracın camını yumrukla kırdığı anlar kamera yansıdı.

Kaynak: DHA
Trafik magandası aracın camını kırdı: O anlar kamerada - Resim: 1
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Trafik magandası aracın camını kırdı: O anlar kamerada - Resim: 2

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı Öncebeci Mahallesi'ndeki İncesu Caddesi'nde meydana geldi. Ostim Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan Y.A.Y., idaresindeki otomobille seyir halindeyken önünde şerit değiştiren H. İ. kontrolündeki otomobile korna çaldı. 

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Trafik magandası aracın camını kırdı: O anlar kamerada - Resim: 3

Ardından otomobil sürücüsü H.İ. ve kimliği tespit edilemeyen arkadaşı, Y.'nin kullandığı aracın önünü kesti. Y., yanına gelen 2 kişiyi görünce otomobilinin kapılarını kilitledi. Bu sırada H.İ. ve arkadaşı, Y.'nin otomobilinin camlarına vurmaya başladı.

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Trafik magandası aracın camını kırdı: O anlar kamerada - Resim: 4

Daha sonra H. İ.'nin arkadaşı, sürücü tarafındaki cama yumruk atarak kırdı. Şüpheliler olayın ardından bölgeden uzaklaştı. Cam parçalarının koluna ve boynuna sıçraması nedeniyle hafif şekilde yaralanan Y., olay sonrası darp raporu alarak, şüpheliler hakkında polise şikayette bulundu. Y., saldırı anını cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.

 

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