Trafik magandası aracın camını kırdı: O anlar kamerada

Ardından otomobil sürücüsü H.İ. ve kimliği tespit edilemeyen arkadaşı, Y.'nin kullandığı aracın önünü kesti. Y., yanına gelen 2 kişiyi görünce otomobilinin kapılarını kilitledi. Bu sırada H.İ. ve arkadaşı, Y.'nin otomobilinin camlarına vurmaya başladı.