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Trafik magandası kamerada: Tartıştığı kadın sürücüye böyle saldırdı

İstanbul Kadıköy'de bir minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Trafik magandası kamerada: Tartıştığı kadın sürücüye böyle saldırdı - Resim: 1
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Trafik magandası kamerada: Tartıştığı kadın sürücüye böyle saldırdı - Resim: 2

Olay ,Kozyatağı Kaya Sultan Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde ilerleyen panalvan minibüsün şoförü ile kadın sürücü arasında tartışma çıktı. 

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Trafik magandası kamerada: Tartıştığı kadın sürücüye böyle saldırdı - Resim: 3

Aracından inen kadın sürücü, minibüsün camına yaklaşarak şoföre tepki gösterdi. Kadın sürücü, minibüsün kapısını açmaya çalıştığı sırada aracından inen şoför, kadına saldırdı. 

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Trafik magandası kamerada: Tartıştığı kadın sürücüye böyle saldırdı - Resim: 4

Vatandaşların kavgayı ayırmasının ardından sözlü tartışma devam etti. Kavga nedeniyle sokak üzerinde bir süre trafik durdu. 

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