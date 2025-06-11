Trafik teröristleri bu sefer de turist otobüsüne saldırdı

Olay, Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi 1001 cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akbük Mahallesi’nde yer alan beş yıldızlı iki ayrı otelden turistleri alan tur otobüsü seyir halindeyken, yol üzerinde bir araç sürücüsü ile iddiaya göre yol verme yüzünden tartıştı.