Trafikte akıl almaz kaza: Motosikletli camda asılı kaldı

İHA'nın haberine göre çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan motosiklet sürücüsü taksinin camından içeri girerek asılı kalırken, yanmaya başlayan motosiklet ise Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler tarafından söndürülmesine rağmen kullanılamaz hale geldi.