Trafikte bir başka sürücüye saldırıp tekme tokat öldüresiye dövdüler
Mersin'de trafikte bir sürücüyü öldüresiye darp eden şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Korkunç olay ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Olay, dün merkez Mezitli Davultepe GMK Bulvarı üzerinde trafikte yaşandı. Trafikte yaşanan tartışmada kırmızı ışıkla bekleyen hafif ticari aracın sürücüsü feci şekilde darbedildi.
O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şüphelileri tespit etti. Tespit edilen 6 şüpheli Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.T., C.T., E.T. tutuklandı. Diğer şüpheliler C.T., M.T., H.T. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
