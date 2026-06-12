Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü tartıştı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, trafikte bir Cumhuriyet Savcısı ile minibüs şoförü arasında yaşanan ve araç kamerasına anbean yansıyan gerginlik yargı koridorlarına taşındı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaman Mahallesi mevkiinde gerçekleşen olayın ardından hukukun üstünlüğü ilkesi gereği her iki taraf için de derhal kapsamlı bir adli ve idari soruşturma başlattığını kamuoyuna duyurdu.