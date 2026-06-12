Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü tartıştı
Sakarya'da bir Cumhuriyet Savcısı ile minibüs şoförü arasında trafikte yaşanan ve araç kamerasına yansıyan tartışmaya dair Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı hukuki süreç başlattı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, trafikte bir Cumhuriyet Savcısı ile minibüs şoförü arasında yaşanan ve araç kamerasına anbean yansıyan gerginlik yargı koridorlarına taşındı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaman Mahallesi mevkiinde gerçekleşen olayın ardından hukukun üstünlüğü ilkesi gereği her iki taraf için de derhal kapsamlı bir adli ve idari soruşturma başlattığını kamuoyuna duyurdu.
Olay, Adapazarı ilçesine bağlı Karaman Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi. Minibüs şoförü S.K. ile aynı güzergahta seyreden otomobil sürücüsü B.Y.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü trafik tartışması yaşandı.
Minibüsün araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen bu anların ardından, otomobil sürücüsü B.Y.Ç.'nin Sakarya Adliyesi'nde görevli bir Cumhuriyet Savcısı olduğu anlaşıldı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi yazılı açıklamada, hiçbir ayrıcalık tanınmaksızın hukuki sürecin işletildiği vurgulanarak şu detaylar paylaşıldı: