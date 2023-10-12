Trafikte çocuğu çekme halatı diye kullandılar
Adana’da ilçesinde bozulan bir otomobili çekmek için halat bulamayan şahısların bir çocuğu halat gibi kullanması anbean görüntülendi.
Adana'nın Kozan ilçesi Remzi Oğuz Arık Bulvarı'nda otomobili bozulan sürücünün yardımına arkadaşı koştu. Ancak iki otomobilde de halat olmayınca pes dedirten görüntüler ortaya çıktı.
1 / 3
İHA'nın haberine göre bir çocuk 2 otomobilin arasına geçerek adeta halat görevi gördü. Çocuğun iki otomobilin arasında tutunduğu tehlikeli anlar anbean çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
2 / 3
3 / 3