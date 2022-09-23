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  4. Trafikte dehşet! 7 yerinden bıçakladı, annesi bile engel olamadı

Trafikte dehşet! 7 yerinden bıçakladı, annesi bile engel olamadı

İstanbul Ümraniye'de minibüs sürücüsü trafikte tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Yanındaki annesi oğlunu engellemeye çalışsa da başaralı olamadı.

Trafikte dehşet! 7 yerinden bıçakladı, annesi bile engel olamadı - Resim: 1

Olay geçen çarşamba günü saat 07.45 sıralarında Tavukçuyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre minibüs sürücüsü Berk D.'nin kullandığı motosiklete çarpıyordu. Motosikletli, minibüs sürücüsünü uyarmak isteyince aralarında sözlü tartışma yaşandı. 

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Trafikte dehşet! 7 yerinden bıçakladı, annesi bile engel olamadı - Resim: 2

Tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü bıçakla aşağıya indi. Bıçaklı saldırganı annesi durdurmak istese de başarılı olamadı. Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. 

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Trafikte dehşet! 7 yerinden bıçakladı, annesi bile engel olamadı - Resim: 3

7 yerinden bıçaklanan Berk D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Trafikte dehşet! 7 yerinden bıçakladı, annesi bile engel olamadı - Resim: 4

Yaşanan bıçaklı saldırı kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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