Trafikte dehşet anları! Eli bıçaklı magandalar şoföre kabusu yaşattı
Şanlıurfa'da, halk otobüsünün önünü otomobille kesen 2 kişi, sürücüyü bıçakla kolundan yaraladı. Korku dolu anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Direkli Mahallesi’nde meydana geldi. M.K., plakası öğrenilemeyen halk otobüsü ile yolda ilerlediği sırada aracın önü otomobil ile gelen 2 kişi tarafından kesildi.
Otomobilden inen kişilerden biri K.’ı kolundan bıçaklarken, diğeri ise camlara vurdu.
Otobüs ile bölgeden uzaklaşan K., güzergah üzerinde polis ekiplerini görünce durup yardım istedi.
İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
