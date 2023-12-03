Trafikte dehşet! Tartıştığı sürücüleri aracıyla sıkıştırdı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan G.E. iddiaya göre A.A.Ç. ve M.A. ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü.