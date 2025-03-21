Trafikte eli silahlı maganda kamerada: Güpe gündüz herkesin içinde silahını çekti
Kahramanmaraş'ta trafikte tartışan sürücülerden biri, diğerine silah çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
Olay, akşam saatlerinde Doktor Sait Bulvarı’nda meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen 2 otomobilin sürücüsü trafikte ilerlerken henüz belirlenemeyen bir nedenle durdular ve tartışmaya başladılar.
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Tartışma sırasında araçlarından inen sürücüler birbirilerinin üzerine yürüyüp bağırmaya başladı.
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Tartışma büyünce sürücülerden biri otomobilin bagajını açıp bir şeyler aramaya başlarken, diğer sürücü de belinden silahını çıkardı ve diğerine doğrulttu.
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Olayı izleyen çevredeki vatandaşlardan biri silah çeken kişiyi engelleyerek, olası bir cinayeti engelledi. Tüm bu yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, diğer sürücülerin araya girmesiyle birlikte taraflar olay yerinden ayrıldı. (DHA)
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