Trafikte ''eşime neden selektör yaptın'' kavgası kamerada

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde işten çıkan E.A., evine gitmek üzere aracıyla yola koyuldu. Sürücü cadde üzerinde seyrettiği esnada otomobilin sürücüsü kadın, sinyal vermeden sokaklara dönüş yaptı. Birkaç kez bu şekilde dönüş yaptığı için arkasından seyreden Eyüp A., kadına selektör yaptı.