  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Trafikte güpegündüz alkollü sürücü dehşeti kamerada!

Trafikte güpegündüz alkollü sürücü dehşeti kamerada

Bursa'da alkollü direksiyon başına geçen sürücü, trafiği birbirine kattı. Trafik canavarı az kalsın bir bebeğin de ölümüne sebep oluyordu. Kaza anları kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
Trafikte güpegündüz alkollü sürücü dehşeti kamerada - Resim: 1

Olay, dün akşam saat 18.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahalle Mudanya Caddesi merkez istikameti Merinos batçığında meydana geldi.

1 / 6
Trafikte güpegündüz alkollü sürücü dehşeti kamerada - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, alkollü direksiyon başına geçen 28 yaşındaki sürücü F.C., batçığa geldiğinde gaz ile freni karıştırdı.

2 / 6
Trafikte güpegündüz alkollü sürücü dehşeti kamerada - Resim: 3

Öncelikle sağa ve sola doğru yalpalayan otomobil, önünde seyir halinde bulunan 30 yaşındaki B.A.'nın kullandığı araca çarptı.

3 / 6
Trafikte güpegündüz alkollü sürücü dehşeti kamerada - Resim: 4

Çarpmanın etkisiyle önde bulunan araçtaki K.A. (30) ve daha yeni dünyaya gelen E.A. yaralandı. 

4 / 6