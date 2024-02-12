Trafikte kadın motosikletliye maganda saldırısı: ''Kemiklerini kırar eline veririm''

Fatih Edirnekapı’da önceki gün gerçekleşen olayda, bir motorcu trafikte bir aracın sinyal vermeden önüne kırdığını iddia etti. Adam ise arabadan inip kadınla tartışmaya başladı. Kavgada adamın, “ben aynayı kullanıyorum” demesi üzerine kadın “neden sağa kırıyorsun o zaman?” diye sordu.