Trafikte kadından kadına şiddet! Kadın sürücüye çocuğunun yanında saldırdı

Yaşadığı korku dolu anları anlatan B.S. şunları söyledi:

“Ben bugün çocuğumu alıp okuldan eve dönerken bir kadın maganda tarafından darp edildim. Gültepe’de yol göçtüğü için çok trafik vardı. O sırada alt geçitten giderken sağdan gelen bir kadın sürücü, benim arabama sürtüyordu. Ne yapmaya çalıştığını anlayamadım. Herkes bekliyorsa siz de beklemelisin dedim. Bana küfür ve hakaret etti. Trafik açıldığında ben seyir halindeyken o kadın, hiç beklemediğim bir anda camımdan bana yumruk attı. Dakikalarca darp edildim. Kadın beni kapıya sıkıştırdı. Çocuğum ayrı ben ayrı korktum. Kendi yaptığı suç olmasına rağmen benim evladımın yanında darp ediyor. Bana hiç kendimi savunma şansı vermedi. Çok büyük korku yaşadık. 112’yi arayıp şikayetimi belirttim. Karakola da gittim ve sonuna kadar hakkımı arayacağım. Bu kadının psikolojisi bozuk. Bana bu şekilde davranamaz ve darp edemez. Yanında çocuğu varken ve en savunmasız anında bu anları yaşatamaz. Ben ameliyatlıyım. Ellerimde hâlâ onun tırnak izleri var. Arabamın içinde darp edildim. Sonuna kadar şikayetçiyim. Cezasını çekmeli.”