Trafikte kamikaze saldırısı gibi kaza: tüm hızıyla markete daldı; yaralılar var
Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bir marketin içerisine daldığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken kaldırımdaki bir kişinin saniye ile diğerlerinin ise saniyelerle kurtuluşu görüntülere yansıdı.
Kaynak: İHA
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Süleyman Vahi Caddesi'nde meydana geldi.
1 / 5
S.Ş. (24) adlı sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen H.B. (29)'ye kısmen çarpıp ardından markete daldı.
2 / 5
Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza da sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı.
3 / 5
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
4 / 5