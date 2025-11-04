  1. Anasayfa
  4. Trafikte kamikaze saldırısı gibi kaza: tüm hızıyla markete daldı; yaralılar var!

Trafikte kamikaze saldırısı gibi kaza: tüm hızıyla markete daldı; yaralılar var

Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bir marketin içerisine daldığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken kaldırımdaki bir kişinin saniye ile diğerlerinin ise saniyelerle kurtuluşu görüntülere yansıdı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Süleyman Vahi Caddesi'nde meydana geldi. 

S.Ş. (24) adlı sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen H.B. (29)'ye kısmen çarpıp ardından markete daldı. 

Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza da sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı. 

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

