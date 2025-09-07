  1. Anasayfa
  4. Trafikte ölümle burun buruna geldiler... Korku dolu anlar kamerada

Bursa'da ailesiyle birlikte yolculuk eden sürücü ve ailesi, karşıdan gelenlerin dar yolda hızla hareket etmesi sonucu ölümle burun buruna geldi.

Kaynak: İHA
Trafikte ölümle burun buruna geldiler... Korku dolu anlar kamerada - Resim: 1

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Çeşme Caddesi'nde meydana geldi. Görükle Mahallesi'nden çıkıp çevre yoluna bağlanmak isteyen sürücü, ailesiyle birlikte yolda ilerlerken düğün konvoyuyla denk geldi.

Trafikte ölümle burun buruna geldiler... Korku dolu anlar kamerada - Resim: 2

Dar yolda hızla ilerleyen konvoydaki araçlarla kafa kafaya gelen araç içerisindekiler büyük korku yaşadı. 

Trafikte ölümle burun buruna geldiler... Korku dolu anlar kamerada - Resim: 3

Ölümle burun buruna gelen sürücü, yolun ortasında durarak büyük bir kazanın önüne geçti.

Trafikte ölümle burun buruna geldiler... Korku dolu anlar kamerada - Resim: 4

Yaşananları umursamayan sürücülere tepki gösteren sürücü, daha sonra yoluna devam etti.

