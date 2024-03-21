Trafikte sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü köprüden uçtu

Aylesbury Kraliyet Mahkemesi, Nikesh’i tehlikeli araç kullanarak ciddi yaralanmaya neden olmak ve bir kez kasıtlı olarak ağır bedensel zarara neden olma suçlamalarından 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Nikesh’in 4 yıl 10 ay süre boyunca ehliyetine el koyulduğu, tekrar ehliyet almak için sınavlara girmesi gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Polis tarafından yayınlanan görüntüde, Nikesh’in aracının motosiklet sürücüsünü bariyerlere ittiği, karşıdan gelen diğer bir otomobille çarpıştığı ve motosiklet sürücüsünün köprüden uçtuğu anlar yer aldı.