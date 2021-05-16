Trafikte şoke eden görüntü: Araçtaki aslan hayrete düşürdü
Trablus'un merkezi semtlerinden Zaviyet Dahmani'de kameraya yansıyan görüntülerde, bir pikabın kasasındaki aslanın bağlı olmadan gezintiye çıkarıldığı görülüyor.
Trablus'un merkezi semtlerinden Zaviyet Dahmani'de kameraya yansıyan görüntülerde, bir pikabın kasasındaki aslanın bağlı olmadan gezintiye çıkarıldığı görülüyor.
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Araç, şehrin en işlek caddelerinde akşam saati trafikte ilerlerken, aslanın da pikabın kasasında sakin şekilde sağa sola gittiği görülüyor.
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Libya'da daha önce de Bingazi'nin Benina kentinde cadde ortasında başıboş gezen aslan sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.
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