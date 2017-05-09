Aracının emniyet kemeri yuvasından çıktı
Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde Tarık Eryürek'in otomobilinin emniyet kemeri makara yuvasına yılan girdi. Tarık Eryürek yılanı aracından çıkararak doğaya bıraktı.
Karamürsel Çevre Köyleri Taşıma Kooperatifi Başkanı Tarık Eryürek, evinin önünde park halinde bulunan otomobiline bindi. Aracıyla ile bir süre ilerlediğinde gelen sesleri fark ederek yanındaki koltuğun emniyet kemerine bakan Tarık Eryürek, kemerin makara yuvasından başını çıkaran yılanı gördü.
Yol kenarında duran Tarık Eryürek, aracın kapısını açtı. Yılan emniyet kemeri maraka yuvasından koltuğun üzerine indi. Tarık Eryürek daha sonra yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı kendi çabalarıyla aracından çıkararak doğal alana bıraktı.