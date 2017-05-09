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  3. 09 Mayıs 2017 12:57

Aracının emniyet kemeri yuvasından çıktı

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde Tarık Eryürek'in otomobilinin emniyet kemeri makara yuvasına yılan girdi. Tarık Eryürek yılanı aracından çıkararak doğaya bıraktı.

Aracının emniyet kemeri yuvasından çıktı

Karamürsel Çevre Köyleri Taşıma Kooperatifi Başkanı Tarık Eryürek, evinin önünde park halinde bulunan otomobiline bindi. Aracıyla ile bir süre ilerlediğinde gelen sesleri fark ederek yanındaki koltuğun emniyet kemerine bakan Tarık Eryürek, kemerin makara yuvasından başını çıkaran yılanı gördü.

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Aracının emniyet kemeri yuvasından çıktı

Yol kenarında duran Tarık Eryürek, aracın kapısını açtı. Yılan emniyet kemeri maraka yuvasından koltuğun üzerine indi. Tarık Eryürek daha sonra yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı kendi çabalarıyla aracından çıkararak doğal alana bıraktı.

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Aracının emniyet kemeri yuvasından çıktı

Tarık Eryürek soğukkanlılıkla yılanı araçtan çıkardığını belirterek, "Yılanı görünce çok fazla panik yapmadım. Soğukkanlı davranarak aracımı yol kenarına çektim ve yılana aracımdan çıkardım" dedi.

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