Aracının emniyet kemeri yuvasından çıktı

Karamürsel Çevre Köyleri Taşıma Kooperatifi Başkanı Tarık Eryürek, evinin önünde park halinde bulunan otomobiline bindi. Aracıyla ile bir süre ilerlediğinde gelen sesleri fark ederek yanındaki koltuğun emniyet kemerine bakan Tarık Eryürek, kemerin makara yuvasından başını çıkaran yılanı gördü.