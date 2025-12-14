  1. Anasayfa
  4. Trafikteki bir otomobil infilak etti, bir kişi feci halde can verdi!

Adana'da trafikte seyir halindeki bir otomobilde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası araç alev topuna dönerken aracın sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA / İHA
Olay, Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahallesi'nde meydana geldi. 

İddiaya göre yolda giden İ.D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple patlayıp yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık ekipleri sürücü İ.D.'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

