Trafikteki ters yön canavarı dehşet saçtı: Araç alev topuna döndü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son günlerde trafikte sık sık kameralara kaydedilen ve her seferinde kıl payı atlatılan "ters yön" kabusu bu sefer can aldı.. Ankara'da ters yönde ilerleyen otomobil minibüsle çarpışarak alev aldı. Korkunç olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Başkent Ankara'nın Sincan ilçesinde, iddiaya göre ters yönde ilerleyen otomobil, minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından otomobil alev alırken, sürücü S.G. hayatını kaybetti. Minibüs şoförü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Sincan Temelli yolunda meydana geldi. İddiaya göre, ters yönde ilerleyen S.G. idaresindeki otomobil, N.Ş.'nin kullandığı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın çevredekilerin müdahalesi ile söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü S.G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Minibüs şoförü N.Ş. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.