Trafikteki ters yön canavarı dehşet saçtı: Araç alev topuna döndü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Başkent Ankara'nın Sincan ilçesinde, iddiaya göre ters yönde ilerleyen otomobil, minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından otomobil alev alırken, sürücü S.G. hayatını kaybetti. Minibüs şoförü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.