Trafikteki ''yol verme'' kavgasında ''minibüs iddianamede silah sayıldı

Minibüs şoförü, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 Şubat 2024’te adliyeye sevk edilen G.S., ifadesinde, "Bir şey yapmadım. O geldi, bana tabanca kabzasıyla vurdu. Ona vurmadım" dedi. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcının itirazı sonrası 27 Şubat 2024'te yeniden gözaltına alınan G.S., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. G.S., yaklaşık 1 ay kaldığı cezaevinden avukatının yaptığı itiraz sonrası adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı G.S. hakkında 'Silahla basit yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından iddianame düzenledi. İddianame, Samsun 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede; G.S.'nin verdiği ifadede, bir anda ayağını debriyajdan kayması nedeniyle araca çarptığını, A.E.'nin üzerine gelince de aracı geri vitese takıp, manevra yapınca ileriye gideceği sırada, yanlışlıkla müştekilere çarptığını söylediği belirtildi.