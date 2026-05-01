Trafoyu soyan hırsızlar bir ilçeyi elektriksiz bıraktı!

Ayrıca 27 trafoda meydana gelen arıza sebebiyle 81 aboneye yaklaşık 10 saat boyunca elektrik verilemedi. Ekiplerin müdahalesiyle enerji arzının yeniden sağlanması için sahada yoğun çalışma yürütüldü. Toroslar EDAŞ yetkilileri, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak şüphelilerden şikayetçi oldu. Yetkililer, enerji altyapısına yönelik benzer olayların hem kamu hizmetlerini aksattığını hem de ciddi zararlara yol açtığını belirtti.