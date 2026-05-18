Traifkte akılalmaz görüntü... Tamirci seyir halindeki kamyonetin motoruna girip arıza aradı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, arızasını bulmak için seyir halindeki kamyonetin motor kısmına çıkan bir oto tamircisinin tehlikeli yolculuğu görenleri şoke etti. Tabakhane Caddesi'ndeki bu akılalmaz anlar amatör kameralara yansırken, trafik güvenliğini hiçe sayan tamircinin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki topladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi, hem trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan hem de iş sağlığı kurallarını hiçe sayan inanılmaz bir olaya sahne oldu. Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir kamyonetin motor kaputu üzerine çıkan bir oto tamircisi, aracın arızasını hareket halindeyken bulmaya çalıştı.
Hayati Tehlikeye Aldırmadan Motorda İnceleme Yaptı
Trafiğin aktığı caddede yaşanan bu korku dolu anlar, olayı şaşkınlıkla izleyen çevredeki vatandaşlar tarafından amatör cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Seyir halindeki kamyonetin açık kaputu üzerinde, hiçbir güvenlik önlemi olmadan dakikalarca inceleme yapan tamircinin bu pervasız yolculuğu, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
Araç motorlarındaki bazı karmaşık arızaların (örneğin turbo, enjektör veya yük altındaki motor teklemesi gibi sorunların) sadece araç hareket halindeyken ve motor yüke bindiğinde kendini göstermesi, tamircileri zaman zaman yol testlerine itebiliyor. Ancak İnegöl'deki bu olayda tamircinin başvurduğu yöntem, olası bir ani frende, çukurda veya sarsıntıda ölümcül sonuçlar doğurabilecek kadar tehlikeli bir ihlal olarak kayıtlara geçti.
O Anlar Sosyal Medyada Gündem Oldu
Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından, bu alışılmışın dışındaki "arıza tespiti" yöntemi kısa sürede yayılarak büyük ilgi gördü ve aynı zamanda haklı tepkileri beraberinde getirdi. Bölge halkı ve izleyenler, hem trafik akışını ve diğer sürücüleri riske atan hem de can güvenliğini hiçe sayan bu tür tehlikeli uygulamalara karşı denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.