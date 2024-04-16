Trakya'da alarm zilleri çalıyor: Yüzde 85 azaldı

'YER ALTI SUYU İLE ÇEKİM ORANINI DENKLEŞTİRMELİYİZ'

Prof. Dr. Tecer, "Bir kere sanayide kullandığımız suların azaltılması, yeni teknolojilerle daha az su tüketen sanayi modelinin buraya uygulanması gerekiyor. Sanayide kullanılan suların arıtılarak geri kazanılması ve tekrar prosedür kullanılması, tarımsal sulamada yer altı sularından vazgeçmemiz, vahşi sulamadan vazgeçmemiz, damlama ve yağmur temelli sulama şekline dönüşmemiz lazım. Bireysel olarak da içme ve kullanma için tükettiğimiz suları daha tasarruflu, daha bilinçli kullanmamız gerekiyor. Belki alışkanlıkların değiştirilmesi çok kolay değil ama bir jenerasyonu bu anlamda kaybettik. Fakat yeni gelecek jenerasyona suyun bir hayat olduğunu ve kıt bir kaynak olduğunu daha ilkokul sıralarından itibaren öğretmemiz, o bilinci vermemiz gerekiyor. Yer altı sularını ve çekim oranı arasındaki rakamı denkleştirebilirsek, bunu ne kadar sürede denkleştirebilirsek, o kadar sonra eski sayısına gelecek demektir. Mesela Çorlu için çekim ve beslenim oranları 1,75 diyorsak; 1 birim beslenme var, 1,75 birim çekme var. Eğer bunu aşağıya düşürürsek, bunu çabuk sürede düşürmeyi başarırsak, o kadar sürede yer altı sularındaki eski rezerv kendi haline dönüşmüş olacaktır" diye konuştu.