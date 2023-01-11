Trakya'da İstanbul'un suyunu karşılayan 2 barajda büyük tehlike!

Dolayısıyla buradan kullanım günden güne artıyor. Beslenme doğrultusundaki kullanıma hiçbir zaman 'hayır' demedik. 5 birim yer altı suyu beslenmesi varsa 5 birim kullanılsın fakat 5 birim beslenmeye yılda 10-15 birim çekerseniz bu, su seviyenizin sürekli olarak düşmesini sağlıyor. 600 metrelik Ergene aküferinin şu anda 400 metresini kullanmış durumdayız. 4'te 3'ünü kullanmış durumdayız çünkü neden? Bizim Ergene-Meriç aküferinde 0,4 milyar metreküp beslenmemiz vardır. Tahminen hesaplarımıza göre, şu anda yıllık çekimimiz bizim 1 milyar metre küpün üzerinde. Dolayısıyla 0,4 besliyoruz, 1 milyar çekiyoruz. 2 katından fazlasını çekiyoruz. Dolayısıyla seviye, her geçen gün düşmeye devam ediyor" diye konuştu.