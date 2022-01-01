Trakya'da turuncu alarm: Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi 4 kat arttı!

İşletmeci Mustafa Altunhan da taşkın ihtimaline karşı önlem aldıklarını belirterek, "Önlemlerimizi aldık. Ben de buradan ayrılmıyorum. Dikkat etmek lazım, hızla yükseliyor. Debi 18'lerden 48'lere geldi. Yaklaşık 2-2,5 metre yükseldi diyebilirim. Biz kendimize göre önlemlerimizi aldık. Allah korusun bir şey olursa elimizden gelince müdahalemizi yapacağız. Bu beklenen bir şey. Allah göstermesin. Uzunköprü'de oldukça zarar oldu. Bunun yanında olumlu yanları da var, bereket geliyor. Sağanak yağışın yer altı sularına çok faydası var. Suyu toprak emiyor, yer altına veriyor ve güçleniyor toprak. Allah bize yavaş yavaş bereket versin, hızlı vermesin" diye konuştu.