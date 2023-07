Trakya'nın gizli cenneti, cehenneme döndü

Kasım Şekerli de kanalın yıllardan beri aynı durumda olduğunu belirterek, "Vallahi bu tahliye kanalı biz kendimizi bildik bileli hep aynı. Affedersiniz, lağımı var içinde, kurbağası var, sazı var, yılanı, sapı, çöpü ve sinek. Akşam oldu mu burada oturamıyoruz sinekten. Şurada kahveye çıkıp da bir çay keyfi yapamıyoruz. Her türlü hastalık oluyor. Her tarafımız yara bere içinde oluyor. Biz yetkililerden bir çözüm istiyoruz bu konuda, yıllardır istiyoruz. Ama yetkililerde çözüm mü kalmadı acaba bizim mahallemize gelince? Her yere çözümü var yetkililerin. Bizim mahallemize çözümü yok nedense" diye konuştu.