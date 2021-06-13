Trambolin'de kızının üzerine düşen baba kızının ölümüne sebep oldu
Yeni Zelanda'nın Upper Hutt şehrinde trambolinde kızıyla oynayan bir baba, kızının üzerine düşerek ölümüne sebep oldu.
Geçen sene meydan gelen olay ile ilgili savcılık tarafından yapılan soruşturmanın sonucu dün yayınlandı.
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Savcılık baba ve kızın halka şeklinde olan trambolin üzerinde oynadıkları sırada babanın, dengesini kaybedip kızının üstüne düşüp ağır yaralanmasına sebep olduğunu söyledi.
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Savcılık babasının, dengesini kaybettikten sonra kızının kafasının üstüne düştüğünü açıkladı.
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Kızının üstüne düşen baba Robert, kızını en yakın kliniğe kendi arabası ile götürdü. Kliniğine yetiştiğinde kız, tamamen morardı ve tepkisiz kaldı. Klinik çalışanları tüm çabalarına rağmen hayata döndüremedi.
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