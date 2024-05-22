  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Tramvayda Suriyeli saldırgana gözaltı

Tramvayda Suriyeli saldırgana gözaltı

Eskişehir'de bebek arabası ve 2 çocukla birlikte bindiği tramvayda çevresindekilere hakaret edip, elindeki plastik su şişesiyle vurmaya çalıştığı cep telefonuyla görüntülenen kadın, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Tramvayda Suriyeli saldırgana gözaltı - Resim: 1
1 / 5
Tramvayda Suriyeli saldırgana gözaltı - Resim: 2

Suriye uyruklu R.M. adlı kadın, önceki gün bebek arabası ve 2 çocukla birlikte kent merkezinden tramvaya bindi. Bir süre sonra çevresindekilerle tartışan R.M., onlara yönelik hakaretlerde bulundu.

2 / 5
Tramvayda Suriyeli saldırgana gözaltı - Resim: 3

Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde R.M., elindeki plastik su şişesini de tartıştığı kişilere fırlattı. R.M., yolcuların tepkisiyle Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre durağında tramvaydan indirildi.

3 / 5
Tramvayda Suriyeli saldırgana gözaltı - Resim: 4

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla R.M.’yi gözaltına aldı.

4 / 5