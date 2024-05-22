Tramvayda Suriyeli saldırgana gözaltı
Eskişehir'de bebek arabası ve 2 çocukla birlikte bindiği tramvayda çevresindekilere hakaret edip, elindeki plastik su şişesiyle vurmaya çalıştığı cep telefonuyla görüntülenen kadın, gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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Suriye uyruklu R.M. adlı kadın, önceki gün bebek arabası ve 2 çocukla birlikte kent merkezinden tramvaya bindi. Bir süre sonra çevresindekilerle tartışan R.M., onlara yönelik hakaretlerde bulundu.
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Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde R.M., elindeki plastik su şişesini de tartıştığı kişilere fırlattı. R.M., yolcuların tepkisiyle Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre durağında tramvaydan indirildi.
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Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla R.M.’yi gözaltına aldı.
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