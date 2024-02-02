Tren bileti bulmak neredeyse imkânsız hale geldi

Vatandaş Barış Korkmaz ise, “Eskişehir-İstanbul hatları arasında bence çok aşırı yoğunluk var ve seferler yetersiz kalıyor. Özellikle Eskişehir gibi öğrencinin yoğun olduğu bir kentte İstanbul-Ankara arası gidip gelmekte bence sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü bilet fiyatları bir öğrencinin bütçesini aşmış durumda. Öğrenciyi de geçelim, asgari ücretli bir ailenin de bütçesini aşmış durumdadır. Ben de sıkıntı yaşıyorum, istediğim saatlere tren bileti bulamıyorum. 1 hafta ya da 10 gün önceden randevulu bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bu da tam olarak istediğiniz saatte gitmenize engel. Çünkü 1 hafta sonra başka bir işiniz çıkabiliyor. Dolayısıyla hiçbir zaman istediğiniz saatte gidemiyorsunuz” şeklinde konuştu.