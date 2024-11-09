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Tren istasyonunda bombalı saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var

Pakistan'da tren istasyonuna düzenlenen bombalı saldırıda 24 kişi öldü, 44 kişi de yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Tren istasyonunda bombalı saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var - Resim: 1

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentindeki bir tren istasyonunda yerel saatle 09.00 sıralarında bombalı saldırı gerçekleştirildi. 

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Tren istasyonunda bombalı saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var - Resim: 2

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, 24 kişinin hayatını kaybettiği, hedefin ordu personeli olduğu aktarıldı. 

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Tren istasyonunda bombalı saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var - Resim: 3

Olayın intihar saldırısı gibi göründüğü belirtilirken, soruşturma başlatıldığı ifade edildi. 

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Tren istasyonunda bombalı saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var - Resim: 4

Şu ana kadar 44 yaralı sivilin hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

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