Tren istasyonunda cinsel saldırı: Görüntüleri kaydettiler
Katıldığı televizyon şovu ile tanınan 21 yaşındaki genç yıldız, istasyonda tren beklerken bir adam tarafından cinsel saldırıya uğradığını ve iki kişinin yaşananları kaydettiğini açıkladı.
İngiltere'de ilgiyle takip edilen ve iş dünyasındaki kıyasıya mücadeleyi merkeze alan The Apprentice adlı reality şovun yıldızlarından Lottie Lion, bir adam tarafından nasıl cinsel saldırıya uğradığını ve bu sırada iki kişinin de yaşananları kaydettiğini açıkladı.
21 yaşındaki Lottie, korkunç saldırının 24 Mart'ta saat 22:00 sularında gerçekleştiğini söyledi. Reading'den Bristol'a gitmek üzere istasyonda bekleyip telefonda bir arkadaşıyla konuşurken saldırıya uğradı.
KORKU İÇİNDE TRENE BİNDİ
Lottie, adamlardan birinin üstünü indirdiğini ve göğsünün fotoğrafını çektiğini söyledi. 2019'da da BBC'nin Lord Sugar programında yer alan Lottie, adamlardan kaçmaya çalışırken trene bindi, ancak yine de adamlardan kaçamadı.
Lottie, 'korkunç' olaydaki saldırganlarının onu televizyon şovundan tanıyor olabileceğini söyledi. Cinsel saldırıya uğrayan genç kadın, iki adamın da bunu cep telefonuna kaydettiğini söyledi.