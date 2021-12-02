Tren istasyonunda cinsel saldırı: Görüntüleri kaydettiler

İngiltere'de ilgiyle takip edilen ve iş dünyasındaki kıyasıya mücadeleyi merkeze alan The Apprentice adlı reality şovun yıldızlarından Lottie Lion, bir adam tarafından nasıl cinsel saldırıya uğradığını ve bu sırada iki kişinin de yaşananları kaydettiğini açıkladı.