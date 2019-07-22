Trene evcil hayvanıyla binden kadın ortalığı karıştırdı
Yanında taşıdığı evcil hayvanı ile birlikte trene binerek yolculuk yapmak isteyen kadın kondüktör tarafından indirilmek istenince trenin 2 saat gecikmesine ve yüzlerce kişinin mağdur olmasına neden oldu.
Olay, Eskişehir istikametinden Kütahya, Tavşanlı istikametine giden bölgesel trende meydana geldi.
Yanında taşıdığı hayvana bilet almadığı ve kurallara uygun olmadığı gerekçesi ile kondüktör tarafından uyarılan daha sonra da trenden indirilmek istenen kadın, kondüktöre hakaret etmesi üzerine araya giren yolcularlara da sözlü hakaretlerde bulundu.
Sözlü hakaretlerin dozunu kaçıran kadının trende yolculuk yapan diğer vatandaşlara da fiziki müdehalede de bulunduğu iddia edildi.