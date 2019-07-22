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  3. 22 Temmuz 2019 10:51

Trene evcil hayvanıyla binden kadın ortalığı karıştırdı

Yanında taşıdığı evcil hayvanı ile birlikte trene binerek yolculuk yapmak isteyen kadın kondüktör tarafından indirilmek istenince trenin 2 saat gecikmesine ve yüzlerce kişinin mağdur olmasına neden oldu.

Trene evcil hayvanıyla binden kadın ortalığı karıştırdı

Olay, Eskişehir istikametinden Kütahya, Tavşanlı istikametine giden bölgesel trende meydana geldi.

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Trene evcil hayvanıyla binden kadın ortalığı karıştırdı

Yanında taşıdığı hayvana bilet almadığı ve kurallara uygun olmadığı gerekçesi ile kondüktör tarafından uyarılan daha sonra da trenden indirilmek istenen kadın, kondüktöre hakaret etmesi üzerine araya giren yolcularlara da sözlü hakaretlerde bulundu.

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Trene evcil hayvanıyla binden kadın ortalığı karıştırdı

Sözlü hakaretlerin dozunu kaçıran kadının trende yolculuk yapan diğer vatandaşlara da fiziki müdehalede de bulunduğu iddia edildi.

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Trene evcil hayvanıyla binden kadın ortalığı karıştırdı

Olay sonrası Sabuncupınar tren istasyonunda şahsın yeri değiştirildi. Trenin Kütahya garına gelmesi ile birlikte ihbar üzerine olay gelen jandarma ekipleri kadından şikayetçi olan darp mağduru yolcuların ifadesini almak üzere karakola götürüldü.

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