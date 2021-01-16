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  3. 16 Ocak 2021 15:35

Trump Beyaz Saray'dan taşınıyor! Yeni adresi belli oldu

ABD'de başkanlık seçimlerinin kaybedeni Donald Trump, Beyaz Saray'dan taşınıyor. Trump Ailesi'nin Miami'ye yerleşeceği öğrenildi.

Trump Beyaz Saray'dan taşınıyor! Yeni adresi belli oldu

Donald Trump, başkan olmadan önce ticaretin kalbi New York'ta yaşıyordu. Şirketlerini ailesiyle birlikte yönettiği için çocuklarının da ana mülkleri New York'taydı. Başkan olan Trump, ülke yönetimine de çocuklarını dahil etti. Kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner danışmanı oldu. Oğlu Donald Trump Jr. da babasının danışmanı Kimberly Guilfoyle ile birlikte olduktan sonra siyasete katıldı. Trump Ailesi ülkeyi hep birlikte yönettiğinden 2017'de Beyaz Saray yakınlarına taşındı. Trump seçimi kaybedince New York'a dönmeleri bekleniyordu. Ancak ayrıştırıcı söylemleriyle ülkeyi ortadan ikiye bölen Trump Ailesi, New York'taki çevresini büyük ölçüde yitirdi.

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Trump Beyaz Saray'dan taşınıyor! Yeni adresi belli oldu

New York yönetimi ve birçok işletme, Trump'ın şirketiyle sözleşmeleri iptal etmeye başladı. Aile üyeleri, sırasıyla yönünü Florida'ya çevirdi. Trump ve mevcut First Lady Melania Trump, Miami yakınındaki Palm Beach'te yer alan Mar-a-Lago konutlarına yerleşecek.

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Trump Beyaz Saray'dan taşınıyor! Yeni adresi belli oldu

Beyaz Saray'dan taşınma işlemleri başladı. Ivanka Trump ve eşi Miami'den 30 milyon dolara gayrimenkul aldı. Sonrasında kızı Tiffany'nin erkek arkadaşıyla Miami'den ev aradığı ortaya çıktı. Son olarak oğlu Trump Jr. ile Guilfoyle da Miami'ye yerleşmeye karar verdi.

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Trump Beyaz Saray'dan taşınıyor! Yeni adresi belli oldu

Bu hazırlıklar çerçevesinde Trump Ailesi'nin özel eşyası Beyaz Saray'dan taşınmaya başlandı. İşte taşınmadan fotoğraflar...

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