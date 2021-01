Trump Beyaz Saray'dan taşınıyor! Yeni adresi belli oldu

Donald Trump, başkan olmadan önce ticaretin kalbi New York'ta yaşıyordu. Şirketlerini ailesiyle birlikte yönettiği için çocuklarının da ana mülkleri New York'taydı. Başkan olan Trump, ülke yönetimine de çocuklarını dahil etti. Kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner danışmanı oldu. Oğlu Donald Trump Jr. da babasının danışmanı Kimberly Guilfoyle ile birlikte olduktan sonra siyasete katıldı. Trump Ailesi ülkeyi hep birlikte yönettiğinden 2017'de Beyaz Saray yakınlarına taşındı. Trump seçimi kaybedince New York'a dönmeleri bekleniyordu. Ancak ayrıştırıcı söylemleriyle ülkeyi ortadan ikiye bölen Trump Ailesi, New York'taki çevresini büyük ölçüde yitirdi.