Trump gazeteciyi ofisten kovdu

Bu sırada CNN muhabiri Jim Acosta Trump’a, göçmenlerle ilgili olarak, “Daha çok Norveç vatandaşı ABD’ye gelsin” sözlerinin doğru olup olmadığını sordu. Trump da bu soruya, “Ben onların her yerden gelmesini istiyorum, her yerden” diyerek karşılık verdi. Acosta, yeni bir soru sormak için atıldığı sırada Trump araya girdi ve parmağıyla Acosta’yı göstererek “Dışarı!” dedi.