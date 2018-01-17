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  3. 17 Ocak 2018 20:27

Trump gazeteciyi ofisten kovdu

ABD Başkanı Trump, ülkede ağırladığı Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev ile Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump gazeteciyi ofisten kovdu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede ağırladığı Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Oval Ofis’te basın mensuplarının karşısına geçti. CNN muhabiri Jim Acosta’nın Norveç vatandaşlarıyla ilgili sözlerinin doğru olup olmadığını sormasına sinirlenen Trump, Acosta’yı kameralar karşısında “Dışarı” diyerek kovdu.

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Trump gazeteciyi ofisten kovdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın gaflarına her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Trump bu kez, Oval Ofis’teki bir basın toplantısı sırasında, CNN muhabiri Jim Acosta’yı toplantıdan kovdu. Donald Trump, resmi ziyaret kapsamında Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. İkili görüşmelerin ardından liderler, Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Trump gazeteciyi ofisten kovdu

Bu sırada CNN muhabiri Jim Acosta Trump’a, göçmenlerle ilgili olarak, “Daha çok Norveç vatandaşı ABD’ye gelsin” sözlerinin doğru olup olmadığını sordu. Trump da bu soruya, “Ben onların her yerden gelmesini istiyorum, her yerden” diyerek karşılık verdi. Acosta, yeni bir soru sormak için atıldığı sırada Trump araya girdi ve parmağıyla Acosta’yı göstererek “Dışarı!” dedi.

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Trump gazeteciyi ofisten kovdu

Bu sırada, Beyaz Saray’da basın mensuplarıyla ilgilenen bir görevlinin yükselen tansiyonu farkederek, “Teşekkürler Jim, artık bitir” dediği duyuldu.

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