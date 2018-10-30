Trump tehdit etmişti, hayata geçiriyor ! 5 bin asker...
ABD Başkanı Trump'ın ''Orduyu sınıra yığarım'' sözlerinin ardından hareketlilik başladı.
Wall Street Journal gazetesi, Amerikan askeri yetkililerine dayandırdığı haberinde, "ABD ordusu, Meksika'dan kuzeye doğru ilerleyen mültecilerin oluşturduğu kervana karşı ABD'nin güneybatı sınırına 5 bin asker sevk etmeyi planlıyor." iddiasında bulundu.
5 bin askerin bin 800'ünün Teksas, bin 700'ünün Arizona, kalan bin 500'ünün ise Kaliforniya eyaletine sevk edileceği belirtiliyor.