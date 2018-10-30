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  3. 30 Ekim 2018 10:37

Trump tehdit etmişti, hayata geçiriyor ! 5 bin asker...

ABD Başkanı Trump'ın ''Orduyu sınıra yığarım'' sözlerinin ardından hareketlilik başladı.

Trump tehdit etmişti, hayata geçiriyor ! 5 bin asker...

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Meksika sınırına asker yığarım" tehdidi gerçekleşmek üzere.

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Trump tehdit etmişti, hayata geçiriyor ! 5 bin asker...

Wall Street Journal gazetesi, Amerikan askeri yetkililerine dayandırdığı haberinde, "ABD ordusu, Meksika'dan kuzeye doğru ilerleyen mültecilerin oluşturduğu kervana karşı ABD'nin güneybatı sınırına 5 bin asker sevk etmeyi planlıyor." iddiasında bulundu.

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Trump tehdit etmişti, hayata geçiriyor ! 5 bin asker...

5 bin askerin bin 800'ünün Teksas, bin 700'ünün Arizona, kalan bin 500'ünün ise Kaliforniya eyaletine sevk edileceği belirtiliyor.

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Trump tehdit etmişti, hayata geçiriyor ! 5 bin asker...

Bu iddianın ardından ABD basınında dikkat çeken görüntüler yayınlanmaya başladı.

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