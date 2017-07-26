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  3. 26 Temmuz 2017 08:19

Trump'ın arkasındaki tuhaf kaşlı kadın olay oldu

Donald Trump’ın ‘Obamacare’ adlı sağlık politikasının yürürlükten kaldırılması gerektiğiyle ilgili yaptığı konuşma esnasında arkasında görüntülenen kadın, kaşlarıyla ve bakışlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Trump'ın arkasındaki tuhaf kaşlı kadın olay oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşması esnasında arkasında duran bir kadın, kaşlarıyla sosyal medyanın diline düştü.

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Trump'ın arkasındaki tuhaf kaşlı kadın olay oldu

Trump, basın konferansında 'Obamacare' sağlık politikasının 'kurbanları' olduğunu iddia ettiği kişileri yanına aldı.

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Trump'ın arkasındaki tuhaf kaşlı kadın olay oldu

Trump’ın ‘Obamacare’ adlı sağlık politikasının yürürlükten kaldırılması ve bu politikanın ‘kurbanları’ hakkında yaptığı konuşma esnasında kameralara yansıyan kadın, konuşmadan daha fazla dikkat çekti.

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Trump'ın arkasındaki tuhaf kaşlı kadın olay oldu

Trump’ın konuşması esnasında başını salladığı görülen kadın, masum bakışları ve ilginç kaş şekliyle sosyal medya kullanıcılarının, hakkında en çok yorum yaptığı kişi haline geldi.

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