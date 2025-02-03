Trump'la yükseldi, Trump'la düştü: Kripto para piyasası yerle bir oldu
ABD Başkanı Trump'ın başlattığı küresel ticaret savaşı, kripto para piyasalarını altüst etti. Bitcoin yüzde 15 düşüşle 91 bin dolara kadar geriledi. Ethereum'daki düşüş ise yüzde 40'a ulaştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararı piyasaları alt üst etti.
Ticaret savaşının fitilini ateşleyen Trump, Meksika ve Kanada'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi uygulamaya başladı.
Kanada ve Meksika, Trump'ın gümrük vergisine karşı harekete geçti. Çin, Trump'ın vergilerine Dünya Ticaret Örgütü nezdinde itiraz edeceğini açıkladı.
Ek gümrük vergileri enflasyon endişelerini tetiklerken, faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.
Dolar endeksi, yüzde 1'in üzerinde artışla 109 bandının üzerine çıkarak rekor seviyeye yaklaştı. Dolardaki yükseliş riskli varlıklardan çıkışları hızlandırdı.
BITCOIN SERT ÇAKILDI
''Kritpo varlık dostu'' olarak bilinen Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle zirve seviyelere yükselen Bitcoin, haftanın işlem gününde yüzde 6'dan fazla düştü ve 91 bin dolara kadar geriledi. Cuma gününe 106 bin dolar civarında başlayan Bitcoin'deki düşüş yüzde 15'i buldu.