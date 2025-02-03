Trump'la yükseldi, Trump'la düştü: Kripto para piyasası yerle bir oldu

BITCOIN SERT ÇAKILDI

''Kritpo varlık dostu'' olarak bilinen Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle zirve seviyelere yükselen Bitcoin, haftanın işlem gününde yüzde 6'dan fazla düştü ve 91 bin dolara kadar geriledi. Cuma gününe 106 bin dolar civarında başlayan Bitcoin'deki düşüş yüzde 15'i buldu.