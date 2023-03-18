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TSK arşivinden 108'inci yılında Çanakkale Zaferi fotoğrafları

Tarihin en büyük ve en çetin savaşlarından birinin yaşandığı Çanakkale'de hem karada hem denizde verilen mücadelelerde iki taraf 500 binden fazla zayiat verdi. Bugün Çanakkale Savaşı'nın 108. yıldönümü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arşivinden paylaşılan Çanakkale Savaşı'na ait fotoğraflar...

TSK arşivinden 108'inci yılında Çanakkale Zaferi fotoğrafları - Resim: 1

Bugün 18 Mart...

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıldönümü.

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TSK arşivinden 108'inci yılında Çanakkale Zaferi fotoğrafları - Resim: 2

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun 108 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı ''Çanakkale Geçilmez Destanı''nın yıldönümü.

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TSK arşivinden 108'inci yılında Çanakkale Zaferi fotoğrafları - Resim: 3

Kocaman bir dünya savaşının sadece bir cephesi olsa da, Çanakkale hem kazanan hem de kaybeden için pahalıya mal oldu.

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TSK arşivinden 108'inci yılında Çanakkale Zaferi fotoğrafları - Resim: 4

490.000’e yakın askerle gelen itilaf devletleri, 300.000’den fazla zayiat verdi.

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