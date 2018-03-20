SON DAKİKA
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT ! BU GECE BÜYÜK ZAM GELİYOR
DENİZDE BAZI SEFELER İPTAL EDİLDİ
HACISÜLEYMANOĞULLARI'NA ŞAFAK OPERASYONU
EURODAN REKOR ÜSTÜNE REKOR ! İŞTE DOLARDA SON DURUM
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Mart 2018 08:03

TSK'dan ders gibi Afrin paylaşımı

ABD öncülüğündeki koalisyonun DEAŞ'tan temizlediği Irak'ın Musul kenti ile Suriye'nin Rakka kentinde yüzlerce sivil ölmüş, bölge harabeye dönmüştü. TSK yaptığı paylaşımda, Afrin'de sivillere ve yapılara zarar gelmediğini ortaya koydu.

TSK'dan ders gibi Afrin paylaşımı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından, güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. TSK, Afrin ilçe merkezinin havadan çekilen fotoğraflarını paylaştı.

1/ 5
TSK'dan ders gibi Afrin paylaşımı

TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter sitesinden yaptığı paylaşımda, harekat sonrası Musul ve Afrin’in havadan çekilen fotoğraflarını paylaştı. TSK, fotoğrafların altına şu notu düştü:

“Sivil/masum kişiler, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır.”



2/ 5
TSK'dan ders gibi Afrin paylaşımı

3/ 5
TSK'dan ders gibi Afrin paylaşımı

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM