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  3. 07 Haziran 2020 12:34

TSK'dan muhteşem başarı! Tüm orduları geride bıraktı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), alınan koronavirüs tedbirleri ve uygulamaları sayesinde, dünya genelinde en az koronavirüs görülen ordulardan biri oldu.

TSK'dan muhteşem başarı! Tüm orduları geride bıraktı

Corona virüs ile mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri, diğer dünya orduları arasında farklı bir konuma yerleşti. Vaka sayılarının personel mevcudu oranına bakıldığında en az pozitif hastanın olduğu TSK bu başarısıyla ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi önemli orduları geride bıraktı.

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TSK'dan muhteşem başarı! Tüm orduları geride bıraktı

Bu başarıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yurt genelinde alınan önlemlere uyumlu olarak Milli Savunma Bakanlığınca alınan önlemlerin büyük etkisi oldu.

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TSK'dan muhteşem başarı! Tüm orduları geride bıraktı

Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde alınan tedbirlerin planlanması ve harfiyen uygulanması, yaklaşık 500 bin kişilik Türk Silahlı Kuvvetleri'nde pozitif vaka sayılarının çok düşük seviyelerde ve kontrol altında tutulmasını sağladı.

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TSK'dan muhteşem başarı! Tüm orduları geride bıraktı

Bu kapsamda ilk olarak Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kovid-19 ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu. KOMMER, bir zincir halinde Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Ordu Komutanlıkları, donanma ve hava üsleri olmak üzere alt kademelere kadar devam eden bir birim olarak tesis edildi.

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