TSK'dan muhteşem başarı! Tüm orduları geride bıraktı

Bu kapsamda ilk olarak Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Kovid-19 ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu. KOMMER, bir zincir halinde Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Ordu Komutanlıkları, donanma ve hava üsleri olmak üzere alt kademelere kadar devam eden bir birim olarak tesis edildi.

