TSK'nın gururu topçulardan dosya güven, düşmana korku veren görüntüler

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterinde bulunan silah ve sistemler kullanılarak kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünün tanıtılması maksadıyla; Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 6-8 Ekim'de Ateş Serbest-2025 faaliyeti icra edilecek.