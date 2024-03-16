TSK'nın ''keskin gözü'' seri üretimde! Adım adım görüntülendi
ASELSAN tarafından geliştirilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500'ün seri üretim aşaması adım adım görüntülendi.
Kaynak: DHA
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ASELSAN, TSK'nın Suriye’de terör koridoru oluşmasını engellemek amacıyla 2019 yılında başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın ardından Kanada’nın elektro-optik sistemlerle ilgili Türkiye’ye ambargo uygulaması üzerine, yerli elektro-optik sistemlerin geliştirilmesi çalışmalarına hız verdi.
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ASELSAN mühendislerinin çalışmasıyla ileri teknoloji elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500 geliştirildi.
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TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda sabit kanatlı ve döner kanatlı tüm hava platformları için geliştirilen sistemin ilk seri üretimi mart ayı başında gerçekleşti.
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