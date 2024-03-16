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TSK'nın ''keskin gözü'' seri üretimde! Adım adım görüntülendi

ASELSAN tarafından geliştirilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500'ün seri üretim aşaması adım adım görüntülendi.

Kaynak: DHA
TSK'nın ''keskin gözü'' seri üretimde! Adım adım görüntülendi - Resim: 1
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TSK'nın ''keskin gözü'' seri üretimde! Adım adım görüntülendi - Resim: 2

ASELSAN, TSK'nın Suriye’de terör koridoru oluşmasını engellemek amacıyla 2019 yılında başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın ardından Kanada’nın elektro-optik sistemlerle ilgili Türkiye’ye ambargo uygulaması üzerine, yerli elektro-optik sistemlerin geliştirilmesi çalışmalarına hız verdi. 

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TSK'nın ''keskin gözü'' seri üretimde! Adım adım görüntülendi - Resim: 3

ASELSAN mühendislerinin çalışmasıyla ileri teknoloji elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500 geliştirildi. 

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TSK'nın ''keskin gözü'' seri üretimde! Adım adım görüntülendi - Resim: 4

TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda sabit kanatlı ve döner kanatlı tüm hava platformları için geliştirilen sistemin ilk seri üretimi mart ayı başında gerçekleşti.

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