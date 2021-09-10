TSK'nın vazgeçilmez gücü! Yüzde birlik başarısızlığa bile tahammülleri yok
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin paraşütçü komandoları, Türkiye’nin gökyüzündeki cesur gücü. İlk paraşüt birliğine 1956 yılında kavuşan Türkiye bu alanda büyük gelişme gösterdi. Yüzde birlik başarısızlığa bile tahammülü olmayan komandolar, neredeyse her gün aldıkları eğitimlerle güçlerine güç katıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Harekatın’dan büyük başarı kazanan paraşütçü komandoları mazlumların umut ışığı olmaya devam ediyor.
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TRT'nin haberine göre, 1956 yılında takım seviyesinde kurulan Paraşüt Birliği zamanla tabur seviyesine çıkarıldı. 1962 yılından itibaren de Dağ Komando Okulu bünyesinde askeri paraşütçü yetiştirmeye devam ediyor.
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Kayseri 1. Komando Tugayı Komutanlığı, askeri paraşüt eğitimleriyle Türk havacılığının dünyanın önde gelen havacılık kuvvetlerinden biri olmasına katkı sağlamaya devam ediyor.
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