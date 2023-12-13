TSK'nın yeni milli gücü Boran için ilk ihracat anlaşması

TSK envanterinde 2021 yılından beri bulunan Boran, 17 kilometrelik menzili, dakikada 6 atım yapabilme özelliği ve helikopterlerle taşınabilmesiyle ön plana çıkıyor. MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürü Fatih Bulanık, Boran'ın geliştirme aşamasında birçok teste tabi tutulduğunu belirterek, "Boran, çevresel testler kapsamında -32 soğuk, +52 sıcaklık, yağmur ve yol yürüyüş testleri gibi yoğun testlerden sonra 2020 yılında kabul edilerek 2021 yılında TSK'ya ilk teslimatı yapıldı. Silahlarımız, şu anda da TSK'daki görevlerine başarılı bir şekilde devam etmektedir. Boran, modern atış kontrol sistemlerine sahip. Onu akşam karanlığında buradan çıkarıp hiç bilinmeyen bir yere bıraksanız bile nerede olduğunu bilir. Bu da size, harita üzerinden istediğiniz koordinatları girip başarılı bir şekilde atış yapabilmenizi sağlar. Ayrıca topun üzerinde, 2 bin metre ve daha düşük mesafelerdeki hedeflere görerek atış yapabilmeyi sağlayan gece görüş sistemi de bulunuyor" diye konuştu.