Tuğba Ekinci'den cesur kıyafet: Sahneye jartiyerle çıktı

Son olarak genç kızların giyimini de "Metroya da askılıyla binmesinler böyle bir ülkede. Askılı sütyenlerle binmesinler. Ben bu yaşta öyle binmiyorum, yürümüyorum. Eğitim seviyesi karışık olan toplumlarda, metroda mini etek, askılı giyinilmez." sözleriyle eleştirilmiş ve tepki çekmişti.