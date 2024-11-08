TÜİK en çok kazandıran yatırım araçlarını açıkladı

KÜLÇE VE BORSA DEĞERLENDİRMELERİ

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,60 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,03, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,01 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 6 aylık değerlendirmeye göre; mevduat faizi (brüt); Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,61, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,22 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,03, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,54 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.